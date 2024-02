Türkheim

Wie Florian Iral in die Nationalmannschaft der Kfz-Mechatroniker kam

Florian Iral ist Auszubildender bei "Toni Maurer" und feierte kürzlich einen großen Erfolg: Er wurde in die deutsche Nationalmannschaft der Nutzfahrzeug-Mechatroniker aufgenommen.

Mit einem breiten Lächeln denkt Florian Iral an den EuroCup in Bozen zurück. Beim Wettbewerb der Kfz-Mechatroniker erreichte der Azubi von "Toni Maurer" Platz drei und wurde in die deutsche Nationalmannschaft der Nutzfahrzeug-Mechatroniker aufgenommen. Bundestrainer Thomas Holzmann ist mehr als stolz auf seinen Schützling, der für die Zukunft nur ein Ziel hat: "Ganz klar, immer Erster werden".

Florian Iral hat schon seinem Opa beim Reparieren zugeschaut

Florian Iral wurde seine Leidenschaft quasi in die Wiege gelegt. "Ich war immer schon bei meinem Opa dabei, er war Mechatroniker für Land- und Baumaschinen, da habe ich viel mitgenommen", erzählt der 18-Jährige und lächelt. Nach einem Praktikum bei "Toni Maurer" war der Ausbildungsplatz zum Kfz-Mechatroniker mit Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik schnell gefunden. "Ich wusste schon beim ersten Vorstellungsgespräch, dass das was Gutes wird, und heute läuft er bei den Meistern schon fast als Geselle", sagt Serviceleiter Günter Reis anerkennend, "wenn etwas Spaß und Freude macht, kommt auch was Gutes dabei raus".

