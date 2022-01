Türkheim

vor 20 Min.

Wie geht es mit dem Verkehr im Türkheimer Ortskern weiter?

„Wildparker“ wie hier in der Jakob-Sigle-Straße sind nur ein Problem, das den Verkehr im Türkheimer Ortskern ins Stocken bringt. Der Gemeinderat befasst sich jetzt mit einem neuen Verkehrsgutachten.

Plus Das Konzept eines Verkehrsplanungsbüros wird am Donnerstag im Türkheimer Gemeinderat vorgestellt.

Von Alf Geiger

Verkehrsprobleme sorgen in Türkheim immer wieder für Ärger und auch der Marktgemeinderat beschäftigt sich häufig damit. Um eine solide Basis für weitere Entscheidungen zu haben, wurde daher ein Verkehrsplanungsbüro beauftragt, ein entsprechendes Konzept zu erstellen. Die Ergebnisse werden am Donnerstag um 19 Uhr in der Gemeinderatssitzung im Sieben-Schwaben-Saal (Oberjägerstraße 7) der Öffentlichkeit vorgestellt.

