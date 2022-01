Wie soll die Fluchttreppe am Türkheimer Rathaus aussehen?

Das Provisorium am Türkheimer Rathaus wird ersetzt. Wie, das entscheidet der Türkheimer Gemeinderat.

Das Provisorium für eine Fluchttreppe steht schon seit März des vergangenen Jahres am Türkheimer Rathaus. Weil das Brandschutzkonzept für das zweite Obergeschoss des Türkheimer Rathauses einen zweiten Fluchtweg vorschreibt, musste die Gemeinde zunächst eine provisorische Lösung finden und hatte einen Gerüstturm als Übergangslösung aufgestellt.

Das Provisorium am Rathaus gefällt auch dem Türkheimer Bürgermeister nicht

„Zugegeben, besonders schön ist der Gerüstturm nicht“, so Bürgermeister Christian Kähler schon damals zu unserer Redaktion. In der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 3. Februar, um 19 Uhr im Sieben-Schwaben-Saal (Oberjägerstraße 7) soll nun eine endgültige Variante festgelegt werden. Außerdem steht auf der Tagesordnung unter anderem ein Zuschussantrag des Tennisvereins.