Wieder illegale Prostitution in Türkheim

In Türkheim hat die Polizei wieder zwei Frauen erwischt, die dort illegal der Prostitution nachgegangen sind.

Bei der Polizeiinspektion in Bad Wörishofen ist am späten Samstagnachmittag ein Hinweis eingegangen, dass sich in einer Pension in Türkheim mindestens eine Frau illegal prostituiere. Bei der anschließenden Kontrolle trafen die Beamten dann auf eine 21- und eine 23-Jährige, die dort ihre Liebesdienste anboten. Weil das in Türkheim jedoch nicht erlaubt ist, mussten sie eine sofortige Sicherheitsleistung zahlen. (mz)