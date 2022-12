Türkheim

18:00 Uhr

Wieder zurück im Sitzungssaal im Türkheimer Rathaus

Zum ersten Mal wieder nach mehr als zwei Jahren Corona-Auslagerung: Heimkehr des Gemeinderats in den Sitzungssaal des Türkheimer Rathauses.

Plus Bei der letzten Sitzung des Jahres wartet eine Überraschung auf den Türkheimer Marktrat.

Von Sabine Schaa-Schilbach Artikel anhören Shape

Mit einer Abschlusssitzung endete das Jahr für den Türkheimer Gemeinderat in harmonischer Stimmung. Nach mehr als zweijähriger Auslagerung in den Sieben-Schwaben-Saal der Mittelschule durften die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte endlich wieder in den gewohnten Sitzungssaal im Rathaus zurückkehren.

