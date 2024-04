Unfallverursacher wird schnell überführt

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr ein Autofahrer einfach weiter Richtung Wiedergeltingen. Die Polizei kam ihm dank Zeugenhinweisen auf die Schliche.

Das hätte schlimmer ausgehen können: Laut Polizei war ein Autofahrer am Sonntagmittag zwischen Türkheim und Wiedergeltingen unterwegs, als er einem Auto ausweichen musste, das plötzlich die Spur wechselte. Beim Ausweichmanöver touchierte der ausweichende Autofahrer einen Leitpfosten und verursachte so einen geringen Sachschaden an seinem Pkw. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Wiedergeltingen fort. Da ein aufmerksamer Zeuge sich das Kennzeichen notiert hatte, ermittelten die Beamten ihn im Nachgang. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. (mz)