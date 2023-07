Wilde Pferde, ein fauler Bär, aparte Tänzerinnen und bunte Clowns

Plus Das Zirkus-Musical am Türkheimer Gymnasium war ein toller Erfolg. Vor dem umjubelten Auftritt stand aber eine ganze Menge harter Arbeit. Einblicke vor und hinter den Kulissen.

Kurz vor den Sommerferien gab es am Türkheimer Joseph-Bernhart-Gymnasium noch etwas ganz Besonderes zum Schuljahres-Abschluss: die Aufführung eines Zirkus-Musicals. Es fanden Vorstellungen an zwei Tagen statt. Beim Singen im Chor, bei den Solo-Textpassagen und als Musical-Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne: alle Kinder vom Unterstufenchor der Schule unter der Leitung von Cornelia Utz hatten ihren Auftritt. Wie das Ganze entstanden war und wie viele Übungsstunden es bis zur Aufführungs-Reife gebraucht hatte: das ist eine eigene Geschichte.

Das Ergebnis jedenfalls war phänomenal, es war ein professionell auf die Bühne gebrachtes Musical. Nicht nur Eltern, Geschwister und Freunde der Akteure waren zur Premiere ins Foyer der Schule gekommen, das mit etwa 250 Besuchern voll besetzt war.