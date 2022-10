Auch für Türkheim: Von Wildpoldsried lernen, heißt Energie sparen lernen

Der Türkheimer Gemeinderat war zu einer Klausurtagung im Allgäu und holte sich interessante Erkenntnisse.

Das Allgäuer Dorf Wildpoldsried erzeugt fast acht Mal mehr erneuerbaren Strom als es selbst braucht. Grund genug für den Türkheimer Gemeinderat, den Kolleginnen und Kollegen dort einen Besuch abzustatten.

Vor zwei Jahren übernahm Renate Deniffel das Amt der Bürgermeisterin. Sie löste Arno Zengerle ab, der seit 1996 im Amt war und schon damals maßgeblich den Ausbau der erneuerbaren Energien begleitet hatte. „Für uns sind die erneuerbaren Energien nichts Besonderes mehr, das ist Alltag“, sagte Zengerle gegenüber unserer Zeitung vor drei Jahren. Dass sich etwas ändern muss, habe man nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 1986 gelernt. Später gab sich die Gemeinde ein Klimaschutzleitbild.

Für den Türkheimer Gemeinderat war der Besuch in der Allgäuer Gemeinde sehr interessant

Ohne Macher wie Wendelin Einsiedler, Leute also, die das Thema vorantreiben, hätte man aber nicht den Erfolg gehabt, sagte der Bürgermeister damals. Und noch eines sei unverzichtbar: Vertrauen. Zengerle erinnerte sich noch gut, wie er deshalb in den 90er Jahren ins Wohnmobil stieg und nach Norden fuhr, um sich Windräder anzuschauen und aus eigener Erfahrung seinen Bürgern berichten zu können. So kam es, dass am Ende die Wildpoldsrieder in 20 Jahren 50 Millionen Euro in den Klimaschutz investierten.

Energiesparen ist in aller Munde, nicht erst seit dem Ukraine-Krieg und den daraus resultierenden Entwicklungen bei Gas- und Strompreisen. Treibhausgasemissionen sollen bis zum Jahr 2050 um 80 bis 95 Prozent sinken. Zweifler fragen da: Wie soll das möglich sein?

Das fragen sich auch die Türkheimer Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker – und schauten sich eineinhalb Tage lang bei einer Klausur in Wilpodsried um. Wie Bürgermeister Christian Kähler auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, war der Besuch sehr informativ: „Wir haben uns am Freitagnachmittag in Wildpoldsried getroffen und bekamen dort zunächst einen Vortrag zur Nahwärmenetzversorgung und zu den Windrädern vor Ort, danach haben wir die Anlagen besichtigt.“

Nicht alles lasse sich auf Türkheim umsetzen, sagt Bürgermeister Kähler

Am Samstag gab es dann weitere Vorträge und es wurden Arbeitsgruppen gebildet, um Möglichkeiten in Türkheim zu erörtern. Eine Erkenntnis war aber auch, so Kähler: „Energie- und Stromerzeugung haben viel mit den örtlichen Gegebenheiten zu tun. Es braucht etwa eine passende Anhöhe für Windkraft, Biogasbetreiber mit genügend Abwärme und einiges mehr.“ Fazit des Türkheimer Rathauschefs: „Nicht alles lässt sich hier so eins zu eins auf Türkheim umsetzen, aber wir bleiben dran.“

Im Kleinen wurde in Wildpoldsried bereits umgesetzt, was das Land noch vor sich hat. Und es gibt Erfahrungen, wie man die Bürgerinnen und Bürger bei so einem Mammutprojekt mitnehmen kann.

Elf Windkraftanlagen drehen sich auf dem Höhenrücken über dem Ort. Sie allein decken bereits das Fünffache des Strombedarfs des Ortes. Dazu kommen 285 Photovoltaikanlagen auf den Dächern, eine Freiflächenanlage, vier Biogasanlagen, kleine Wasserkraftwerke und eine „Dorfheizung“, an deren 3,5 Kilometer langes Nahwärmenetz auch kommunale Gebäude angeschlossen sind. Eine Besonderheit: Die Bürger sind an vielen Projekten direkt beteiligt oder eingebunden.

„Man muss sehen, wo man zusammenarbeiten kann und Win-win-Situationen schafft“, so Einsiedler. „Idealismus allein reicht nicht.“