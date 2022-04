Willkommen zurück bei den Fingerfertigen auf dem Töpfermarkt

Am Freitag beginnt wieder der Türkheimer Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt im Schlossgarten. Auch im Kleinen Schloss gibt es etwas Besonderes.

Da kommt – endlich wieder – Freude auf. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause öffnet am Freitag, 29. April der traditionelle Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt wieder seine Pforten. Mehr als 100 Aussteller bieten in dem zu einem „Mekka der Fingerfertigen“ umfunktionierten barocken Schlossgarten drei Tage an, was sie mit ihren Händen geschaffen haben. Töpferwaren, elegante Gold- und Silberschmiedearbeiten, Skulpturen aus Blech und Metall, Ledermoden, Gartenkeramik für Flora und Fauna wie auch edle Glaskunst.

Rahmenprogramm für die ganze Familie beim Türkheimer Töpfermarkt

Geboten wird zudem ein Rahmenprogramm für die ganze Familie, das keine Wünsche offenlässt. Die Kinder dürfen sich unter anderem freuen auf Kamelreiten, Jonglieren, Ballonzauberei, Töpfern, Gesichtsmalerei und eine Märchentante. Auch Bungee-Trampolin und Waterball im großen Pool vertreibt ihnen die Langeweile.

Schauen, staunen, kaufen: Der Türkheimer Töpfermarkt hat viele Fans. Foto: Franz Issing

Auch an musikalischer Unterhaltung fehlt es auf dem Töpfermarkt nicht. Dafür sorgen auf einer Show-Bühne nicht weniger als zehn Live-Bands. Und während die Musiker tüchtig auf die Pauke hauen, treiben zwischen den Ständen und Zelten Zauberer und Akrobaten ihr lustiges Spiel mit den kleinen und großen Besuchern. Eine Stelzenläuferin verteilt Naschwerk an die Kinder. Allgemeinwissen ist gefragt, wenn Quizmeister Peter Ostler Kandidaten auf den heißen Stuhl einlädt und sie über Gott und die Welt ausfragt. Ihnen winkt ein mit 500 Euro dotierter Preis.

Allerhand Liebhaberstücke gibt es auf dem Kunsthandwerkermarkt. Foto: Franz Issing

Was wäre der Töpfermarkt ohne zündende Show der Feuerschlucker des Vereins „Acrobatica Fantastica“. Deren feurige Kunststücke und Tänze sollen das Publikum am Samstag, 30. April ab 21.30 Uhr in den Bann ziehen.

Und weil schauen und staunen hungrig und durstig macht, hat Veranstalter Emil Mayer auch für das leibliche Wohl der Besucher bestens vorgesorgt. Die bayerische Schmankerlmeile – dort werden auch vegetarische Gerichte angeboten – ist eine gute Adresse für Leute, die der kleine Hunger zwischendurch plagt.

Die Tore des Schlossgartens öffnen sich am Freitag und Samstag (29. und 30 April) von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag (1. Mai) von 11 bis 19 Uhr.

"Kunst aus Schwaben" im Kleinen Schloss in Türkheim

Parallel zum Kunsthandwerker- und Töpfermarkt läuft im Kleinen Schloss die fünfte Ausstellung „Kunst aus Schwaben“, bei der Tradition auf Moderne trifft. Die Schau wird am Freitag, 29. April um 19 Uhr von Bürgermeister Christian Kähler und in Anwesenheit von Kunstfreunden aus nah und fern offiziell eröffnet. In den barocken Räumen des Schlosses zeigen in diesem Jahr 20 renommierte Künstlerinnen und Künstler aus ganz Schwaben Werke ihres speziellen Genres, geschaffen mit den unterschiedlichsten Materialien. Bei der Vernissage, die von der Türkheimer Familienmusik Mayer-Günther musikalisch gestaltet wird, führen Franz Epple und Brigitte Mücksch-Klein in die Ausstellung ein.

Die Ausstellung „Kunst aus Schwaben“ ist bei freiem Eintritt jeweils an Sonn- und Feiertagen den ganzen Mai über von 13 bis 18 Uhr und mittwochs von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Sonderführungen können bei Franz Epple unter Telefon 08245/1531 vereinbart werden.