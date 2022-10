Bürgerversammlung: Wo die Türkheimer der Schuh drückt

Ein Kraftwerksbetreiber will die Wertach bei Türkheim höher aufstauen. Dagegen regt sich Widerstand. Das waren weitere Themen bei der Bürgerversammlung.

Leitungswasser, Wertachwasser, ruhender und fließender Verkehr waren die beherrschenden Themen der gut besuchten Bürgerversammlung am Montagabend in Türkheim. Gleich zu Beginn hatte Bürgermeister Christian Kähler schlechte Nachrichten für die Bürger: bis auf Weiteres muss das Wasser in Türkheim abgekocht werden, da darin eine Keimbelastung festgestellt wurde.

Wasserkraftwerk will die Wertach bei Türkheim höher anstauen

Eine ganz andere wasserrechtliche Problematik könnte sich aus einem geplanten Vorhaben des Landratsamtes ergeben. Kähler informierte darüber, dass der Kraftwerk Türkheim GmbH versuchsweise für die nächsten zwei Jahre eine Erhöhung des Staupegels um 60 Zentimeter am Kraftwerk Türkheim genehmigt werden soll.

Dagegen sprach sich vehement Reinhard Schneider aus, der eine erhebliche Gefährdung der angrenzenden Grundstücke sieht. „Durch die Erhöhung des Wasserstandes erhöht sich auch der Grundwasserspiegel, die Böden können dann nicht mehr so viel Wasser aufnehmen.“

Auch Karl Maurer forderte die Gemeinde auf, sich gegen dieses Vorhaben auszusprechen, dies bedeute eine Abwertung der betroffenen Grundstücke. Er forderte die Bürger auf, von ihrem Einwendungsrecht gegen das Vorhaben Gebrauch zu machen, dies sei noch bis zum 15. Dezember möglich. Außerdem schlug er einen Ortstermin mit dem Landrat und dem zuständigen Sachbearbeiter vor.

Der Verkehr treibt die Türkheimer immer wieder um

Kähler verwies darauf, dass die Thematik Gegenstand der nächsten Marktgemeinderatssitzung sein werde. Die aktuelle Verkehrslage stand an mehreren Stellen in der Kritik. Johann Hintner bemängelte, dass seit Fertigstellung des Zwölffamilienhauses die Autos auf der Leonhardstraße im unübersichtlichen Kurvenbereich parken würden, obwohl Stellplätze vorhanden seien.

Seiner Meinung nach wurden die Garagen der Wohnanlage so eng gebaut, dass sich jetzt keiner mehr reinfahren traut. Kähler versprach, die Bewohner zunächst schriftlich darauf hinzuweisen, dass diese ihre Autos auf den dafür vorgesehenen Plätzen parken sollten. „Wenn das nichts hilft, muss man über ein Parkverbot nachdenken.“ Ein Anwohner der Kirchenstraße beklagte, dass dort der Verkehr, vor allem der Schwerlastverkehr um 50 Prozent zugenommen habe; in den Morgenstunden käme man kaum aus der Hofausfahrt.

Werner Bauer wiederum beschwerte sich, dass die Kirchenstraße so zugeparkt sei, dass man mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen nur schwer vorbeikomme.

Christoph Dorn wies auf eine erhebliche Gefährdung an der Einmündung Tussenhausener-/Augsburger Straße hin.

Ein weiterer Kritikpunkt waren die Parkplätze an der Maximilian-Philipp-Straße, diese würden immer mehr als Dauerparkplätze genutzt. Kähler versprach, sich gemeinsam mit der Leiterin des Ordnungsamtes, Daniela Groß, der Probleme anzunehmen.

Auf den schlechten Zustand der Robert-Bosch-Straße angesprochen, entgegnete Kähler, dass dies damit zusammenhänge, dass man die Bebauung der dortigen Grundstücke abwarten wolle. Für die Sanierung der Irsinger Straße bat Kähler noch um etwas Geduld.

Gerhard Völk bat darum, besser auf die Gehwege zu achten. „Teilweise sind die Gehwege zu 50 Prozent zugewachsen. Da kommt kein Rollstuhlfahrer vorbei.“

Kähler erklärte, dass das Ordnungsamt den Grundstückseigentümern eine entsprechende Beseitigungsaufforderung zuschicken würde. Groß bat die Bürgerinnen und Bürger, solche Missstände im Ordnungsamt zu melden.