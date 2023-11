Türkheim

06:00 Uhr

Wo gibt es in Türkheim Platz für Flüchtlinge?

Plus Der Landkreis sucht händeringend Unterkünfte für Geflüchtete. Bürgermeister Christian Kähler will nun mit dem Gemeinderat Möglichkeiten in Türkheim ausloten.

Von Alf Geiger

Zum Stichtag 18. Oktober 2023 lebten in Türkheim 22 Asylbewerberinnen bzw. Asylbewerber sowie Geflüchtete in staatlichen Unterkünften. Insgesamt hat der Wertachmarkt knapp 7500 Einwohner. „Wir brauchen die Gemeinden“, sagte Landrat Alex Eder jüngst im Interview zur Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis Unterallgäu, denn: „Wenn wir in den Gemeinden keine Unterkünfte schaffen, dann schaffen wir im Landkreis keine.“

Der Druck auf den Landkreis bei der Unterbringung von Flüchtlingen wächst

In 19 von 52 Landkreis-Gemeinden lebte zum Stichtag am 18. Oktober kein einziger Geflüchteter in einer staatlichen Unterkunft, also in einer der dezentralen Asylbewerberunterkünfte des Landkreises oder einer Gemeinschaftsunterkunft der Regierung von Schwaben. Der Druck, der seit Monaten auf dem Landkreis lastet, ist enorm. Doch kann der Landkreis nicht von sich aus den Druck auf die Gemeinden erhöhen, wenn die wiederholten Hilferufe aus dem Landratsamt ungehört verhallen? „Es gibt keine rechtliche Handhabe“, sagt Eder.

