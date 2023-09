Türkheim

Eschenlohe-Ausstellung: Wo sich Menschen in Türkheim treffen, um Spaß zu haben

Bei der Vorbereitung der Herbstausstellung im Kleinen Schloss in Türkheim: (von links) Initiator Johann Jörg Eschenlohe, Brigitte Wolf aus Rieden im Ostallgäu und Stefanie Mayer aus Dirlewang, vor einer Foto-Applikation von Frank Riederle.

Plus Die neue Eschenlohe-Ausstellung zeigt einen vielfältigen, bunten und musikalischen Kunstherbst im Kleinen Schloss in Türkheim. Elf Kunstschaffende sind der Einladung von Johann Jörg alias Eschenlohe diesmal gefolgt.

Nach den Ausstellungen in diesem Jahr in Mindelheim, Krumbach und Unterthingau kommt der „Kunstkreis Eschenlohe“ zum zweiten Mal nach Türkheim ins Kleine Schloss. Noch bis zum 1. Oktober zeigen elf Kunstschaffende ihre Werke aus Malerei, Skulptur, Schmuck und Fotokunst. Zusätzlich gibt es an acht Nachmittagen und Abenden Veranstaltungen mit Livemusik, Lesungen und sogar einem Malkurs.

Die große Herbstausstellung des Eschenlohe-Kunstkreises im Kleinen Schloss in Türkheim

Die Hälfte der ausstellenden Kunstschaffenden ist neu dabei, bei der „Kunst im ländlichen Raum“, wie Künstler und Initiator Johann Jörg alias Eschenlohe sein Ausstellungskonzept nennt. Diese große Herbstausstellung vom Eschenlohe-Kunstkreis bildet den Abschluss eines sehr aktiven Jahres. Und wieder konnten befreundete Musikerinnen und Musiker gewonnen werden. Diese Vielfalt sei ihm sehr wichtig, sagt Johann Jörg: „Das Zusammenkommen von Menschen, die etwas miteinander machen und dabei Spaß haben wollen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

