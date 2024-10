Wohnanlage Tirola: Die ersten Senioren können im Herbst 2025 einziehen

Im Herbst des kommenden Jahres sollen die ersten Seniorinnen und Senioren ab 55 Jahren in ihr neues Zuhause in der Wohnanlage „Tirola“ am Tiroler Weg in Türkheim einziehen können. Jetzt fand das Richtfest statt. Am Tiroler Weg entstehen 21 Eigentumswohnungen mit zwei bis drei Zimmern im betreuten Wohnen sowie elf Eigentumswohnungen mit zwei bis vier Zimmern. Am Richtfest nahmen neben den Geschäftsführern Marie-Thérèse und Maximilian Layer von der Firma Layer Immobilien und Bau, auch Türkheims Zweiter Bürgermeister Franz Haugg, Marc Engstle von der Ambulanten Krankenpflege Bad Wörishofen, Eigentümer, Handwerker und Interessierte teil. Zweiter Bürgermeister Franz Haugg hob nochmals die enge Zusammenarbeit mit der Layer Gruppe und das vorbildlich umgesetzte Projekt zum betreuten Wohnen samt Tagespflege hervor.

