Ausstellung in der Pfarrkirche: Wunder gibt es immer wieder

Die Ausstellung in der Türkheimer Pfarrkirche soll zeigen, dass es zwischen Himmel und Erde mehr gibt, als der Verstand begreifen kann.

Wunder gibt es immer wieder, doch eucharistische sind eher selten. Wer jedoch dem Geheimnis der Eucharistie auf die Spur kommen will, hat dazu in Türkheim reichlich Gelegenheit. Bis zum 30. September gastiert dort in der Pfarrkirche „ Mariä Himmelfahrt“ die internationale Wanderausstellung des seligen Carlo Acutis, der die von der Kirche weltweit anerkannten eucharistischen Wunder katalogisiert und viele Orte selbst besucht hat. Der „Influenzer Gottes“ wie Acutis gerne genannt wird, starb im Jahre 2006 im Alter von nur 15 Jahren. Die die von ihm verfassten und zur Ausstellung passenden Texte wurden in mehrere Sprachen übersetzt.

Wissenschaftlich unerklärliche Phänomene

Auf 15 großformatigen Postern wird nun auch in der Türkheimer Pfarrkirche aufgezeigt, dass es zwischen Himmel und Erde mehr gibt, als der Verstand begreifen kann. So beispielsweise auch wissenschaftliche unerklärliche Phänomne in Bezug auf die Realpräsenz Gottes in der Eucharistie, einem Mittelpunkt des katholischen Glaubens.

Auch in Deutschland hat Carlo Acutis zahlreiche eucharistische Wunder aufgespürt. Mit einem solchen macht die Salvatorkiche in der alten Reichsstadt Nördlingen auf sich aufmerksam. Dort ging im 14. Jahrhundert bei einem Brand eine Hostie verloren, die aus der Asche unversehrt geborgen werden konnte. Das Gefäß mit der Wunderhostie hat die Wirren der Jahrhunderte gut überstanden und wird noch heute verehrt. Verehrt wird seit 900 Jahren im Benediktinerkloster Weingarten auch ein Teil des Blutes Christi. Auch in Walldürn ereignete sich ein eucharistisches Wunder. Dort stieß ein Priester während der Messe den Kelch mit dem konsekrierten Wein um. Der Wein ergoss sich auf das Korporale und hinterließ ein Bild des gekreuzigten Heilandes, umgeben von elf dornengekrönten Häuptern. Die Blutreliquie auf dem Korporale ist noch gut erhalten und auf dem Nebenaltar der Walldürner Basilika St. Georg zu sehen. Jedes Jahr pilgern tausende Wallfahrer zum heiligen Blut nach Walldürn.

Ausstellung in der Türkheimer Pfarrkirche ist täglich geöffnet

Die schon in der ganzen Welt gezeigte und von dem seligen Carlo Acutis zusammengestellte Ausstellung in der Türkheimer Pfarrkirche ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Begleitet wird sie von einem informativen Rahmenprogramm. So feiert unter anderem am Dienstag, 19. September, Pfarrer Tobias Brantl um 19 Uhr eine heilige Messe in der Pfarrkirche. Der Einzelsegnung mit der Reliquie des seligen Carlo Acutis schließt sich um 20 Uhr im Pfarrheim ein Vortrag über das Leben des „Cyperapostels“ an.