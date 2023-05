Türkheim

Zilpzalp und Rukuku: Ein Vogelstimmenkonzert an der Wertach

Plus Die Ortsgruppe Wertachtal des LBV ist auf Vogelstimmenwanderung an der Wertach. Mehr als 200 Arten wurden dort schon beobachtet. Ob der "Weg-Vogel" auch dazu zählt …?

"Da vorne macht es Zilpzalp und der Vogel heißt auch so", sagte Hans Demmel vergnügt und zeigte den mitgewanderten Naturfreunden den Laubsänger in seinem großen Vogelführer aus der Nähe. Der Blick durch Fernglas und Spektiv eröffnete den Vogelfreunden ein wahres Vogelparadies. Doch so viele Arten wie früher seien es nicht mehr, bemerkten die Experten.

Hans Forster von der LBV-Ortsgruppe Türkheim hat mehr als 200 Vogelarten an der Wertach beobachtet

"Ich bin Leiter der Botanikgruppe in Aichach-Friedberg, aber einen Vogel hab ich auch", sagte Hans Demmel zur Begrüßung und führte die kleine Gruppe Naturbegeisterter an der Wertach entlang durch ein wahres Vogelstimmenkonzert. Und wer die Rufe von Rotkehlchen, Zaunkönig, Buntspecht, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke und Co verpasst hatte, dem spielte Angelika Kögel den Vogelgesang einfach auf der Vogelstimmen-App ihres Smartphones vor. "Eigentlich müsste man für eine Vogelstimmenwanderung gar nicht aus dem Haus gehen", bemerkte ihr Ehemann Peter Kögel schmunzelnd.

