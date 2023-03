Zu wenig Interesse: Spielzeugmarkt abgesagt

Der am Samstag, 18. März, geplante Spielzeug- und Sportartikelbasar in der Grundschule Türkheim wird mangels Interesses abgesagt. Das teilt der Förderverein der Grundschule als Veranstalter mit. Der nächste Spielzeug- und Sportartikelbasar in der Grundschule Türkheim soll dann am Samstag, 18. November, stattfinden. (AZ)