Türkheim

06:30 Uhr

Zum 100-jährigen Jubiläum des Trachtenvereins wird ein Traum wahr

Der Trachtenverein Türkheim zählt zur großen Freude von Jugendleiterin Brigitte Dausch wieder 16 Kinder, die mit Begeisterung für den ersten großen Auftritt am Sonntag, 30. April, proben.

Plus Die durch Corona ausgelösten Nachwuchssorgen sind Vergangenheit. Der Trachtenverein Türkheim hat wieder 16 aktive Kinder, und es werden immer mehr.

„Für mich ist es ein Traum“, sagt die Jugendleiterin des Trachtenvereins Türkheim, Brigitte Dausch, und strahlt übers ganze Gesicht. Liebevoll warb sie in den Kindergärten um Nachwuchs, aus sechs sind nun 16 aktive Kinder geworden, auch am Tag des Trachtentauschs ist neuer Nachwuchs zum Schnuppern da. Trachtenwartin Andrea März hat alle Hände voll zu tun, die jüngsten Trachtler pünktlich zum großen Tanz in den Mai einzukleiden.

Die Kleinsten werden beim Trachtenverein Türkheim mit den traditionellen Trachten ausgestattet

„Mama, ich möchte da mitmachen“, sagte die sechsjährige Laura eines Tages begeistert, als sie aus dem Kindergarten nach Hause kam, erinnert sich ihre Mutter und lächelt. Brigitte Dausch war an diesem Tag vor Ort gewesen, Dirndl und Lederhose zum Anfassen im Gepäck. Sie tanzte erste Schritte mit den Kleinsten und spielte besondere Spiele, ganz wie in der wöchentlich stattfindenden Kinderprobe. Der Funke sprang über, die Jugendleiterin kann das große Glück kaum fassen.

