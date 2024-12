Seit vielen Jahren stehen für den AWO-Ortsverein Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen nicht nur die Menschen mit ihren Sorgen und Nöten im Vordergrund ihrer Arbeit, sondern seit Anfang dieses Jahres auch das AWO-Marktcafé im Waaghaus Türkheim, das mittlerweile zu einem beliebten Treffpunkt für Mitbürger ab der Lebensmitte geworden ist.

Jetzt hat die ehrenamtliche Vorstandschaft für den 24. Dezember ein weiteres Angebot zu ihrer Herzensangelegenheit gemacht. „Denn in der besinnlichsten Zeit des Jahres hat aus vielfältigen Gründen nicht jeder das Glück, sie im Kreise seiner Familie oder im Freundes- und Bekanntenkreis zu verbringen. Wer den Rückhalt nicht hat, ist eingeladen, am 24. Dezember vormittags in netter Gesellschaft für ein paar Stunden eine besinnliche Zeit und ein Gefühl von Beisammensein in der Gemeinschaft zu verbringen“, sagt Vorsitzende Regina Besch. Das Motto lautet „Zusammen ist man weniger allein”.

Dieses Angebot, das unter anderem von der Bad Wörishofer Tafel und vom Seniorenbüro Türkheim unterstützt wird, richtet sich an alle, die am 24. Dezember nicht allein sein möchten. Die Veranstaltung ist kostenlos und findet erstmals im Waaghaus Türkheim, Kirchenstraße 9, im Erdgeschoss statt. Beginn ist um 10 Uhr und die Feier soll bis 13 Uhr dauern.

Es gibt einen kleinen Imbiss, Getränke, gemeinsames Singen von Weihnachtsliedern, eine Weihnachtsgeschichte und das Christkind bringt jedem Besucher eine Weihnachtsbescherung. Für Interessente, die nicht gut zu Fuß sind, gibt es einen Fahrdienst.

Um 14 Uhr findet ein Weihnachts-Wortgottesdienst nebenan in die Türkheimer Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt statt.

Sachspenden, wie Kaffee, Tee, Christstollen, Gebäck, Nikolaus, Schokolade, Obst etc., sind willkommen. Bei Geldspenden, unter Angabe von Namen und Adresse, werden Spendenbestätigungen ausgestellt“, sagt die Vorsitzende. Wer an dem „Weihnachts-Würstle-Essen“ teilnehmen möchte, muss sich aus organisatorischen Gründen beim AWO-Ortsverein bis spätestens Freitag, 20. Dezember, anmelden. Ansprechpartnerinnen sind Regina Besch unter der Telefonnummer 08241/919513 oder E-Mail: rkbesch@t-online.de und Christine Scherf unter 0172/59 56 914.