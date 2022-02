Zwei Betrunkene liefern sich eine blutige Schlägerei

Blutverschmiert war der Flur einer Unterkunft in Türkheim, als die Polizei vor Ort eintraf. Zwei Männer hatten dort aufeinander eingeprügelt.

Zwei Männer haben sich laut Polizei in den frühen Morgenstunden des Sonntags in einer Unterkunft in Türkheim eine blutige Schlägerei geliefert. Laut den Angaben eines Bewohners kam es aufgrund des hohen Alkoholkonsums zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Einer der Männer wurde durch den Vorfall etwas schwerer im Gesicht verletzt, weshalb im gesamten Flur der Unterkunft Blutspuren zu sehen waren. Beide Männer erhalten jeweils eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung.