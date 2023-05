Zwei Männer in Türkheim mit Messer bedroht

In Türkheim eskaliert ein Streit in einer Arbeiterunterkunft. Zuerst flog eine Flasche, dann kam ein Messer ins Spiel.

Nach einem Streit in Türkheim ermittelt die Polizei Bad Wörishofen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Am Donnerstagnachmittag gerieten nach Darstellung der Polizei drei Bewohner einer Arbeiterunterkunft in der Wörishofer Straße aneinander. Der zunächst verbale Streit gipfelte darin, dass ein 33-jähriger Mann eine Glasflasche auf seine 37 und 43 Jahre alten Kontrahenten geworfen habe. Die Flasche traf keinen der Männer, allerdings habe er der 33-Jährige dem Duo beim nächsten Aufeinandertreffen mit einem Messer gedroht, berichtet die Polizei. Der Mann werde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung angezeigt. (mz)

