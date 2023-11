Türkheimer Buchwoche: Zwischen Cybermobbing und Fake-News

Kindern und Jugendlichen das Lesen schmackhaft machen – das will die Türkheimer Buchwoche. Das Motto lautet "Lesen macht reich".

Das Motto der diesjährigen Türkheimer Buchwoche lautet: „Lesen macht reich!“ Veranstaltet wird diese Buchwoche jedes Jahr im November von einem Verein gleichen Namens. Diesmal wird sie von der Türkheimer Grundschule ausgerichtet. Auch die Mittelschule und das Gymnasium am Ort machen mit. Zwei bekannte Kinder- und Jugendbuch-Autoren, Armin Pongs und Thomas Feibel, sind für Lesungen und Workshops für die einzelnen Klassenstufen eingeladen. Zur Eröffnungsveranstaltung sind alle eingeladen: Freunde, Geschwister, Eltern und Großeltern. Sie findet am Montag, 13. November, abends in der Türkheimer Grundschule statt. Außer der Autorenvorstellung wird es Beiträge der Schülerinnen und Schüler und eine Buchausstellung geben. Und ein Buffet, hergerichtet von Sabine Frehner und ihrem Team. Auch die Türkheimer Gemeindebücherei macht mit. Am Donnerstag, 16. November, liest Alexa Klotsche mit "Happy - der Hund im Handy" eine Geschichte für Kinder zum Umgang mit digitalen Medien. Beginn ist um 15.30 Uhr."

Die Türkheimer Lesewoche verbindet Grundschule, Mittelschule und Gymnasium

Die Lesungen der eingeladenen Autoren während der Buchwoche finden in den Schulen statt und sind nicht öffentlich. Armin Pongs hat neben seiner wissenschaftlichen Arbeit am Max-Planck-Institut eigene Kinderbücher veröffentlicht. Er wirbt für das wichtige Lesen und Vorlesen zuhause, im Kindergarten und in der Schule. Er besucht die 1. bis 4. Klassen an der Türkheimer Grundschule.

Auch Thomas Feibel hat mehrere Romane und Mitrate-Krimis für Jugendliche verfasst. Er sei „der führende Journalist zum Thema Kinder und Computer“, heißt es im Vorwort eines seiner Werke im Carlsen-Verlag. Sein Anliegen ist der Umgang Jugendlicher mit den digitalen Medien. Dazu will er in und mit seinen Geschichten Hilfe und Anleitung geben und hat dazu sogar einen „Medienführerschein für Jugendliche“ ausgearbeitet. Für 5. und 7. Klassen liest er an der Mittelschule und am Gymnasium aus zweien seiner aktuellen Bücher mit den Titeln „Cybermobbing“ und „Fake News“.

Der Autor verbinde das Thema „Umgang mit Medien“ in interessanter Weise mit dem Lesen, sagt Sabine Fischer. Die Lehrerin leitet die Bücherei-AG an der Türkheimer Mittelschule. Die Schülerinnen in der AG kümmern sich ein Schuljahr lang um die Katalogisierung alter und neuer Bücher nach Altersgruppen und Themen und um die Ausleihe. Dafür sind sie während der großen Pause an jedem Schultag vor Ort in der geöffneten Schulbibliothek. „Wir schauen, dass nur vorne im Raum Brotzeit gemacht wird! und dass auch niemand Schmarren macht“, beschreiben sie ihre Aufgabe. Und warum sie das machten? „Wir lieben Bücher! Und es macht richtig Spaß!“

Am bundesweiten Vorlesetag werden im Rahmen der Türkheimer Buchwoche auch in der Klasse Texte gelesen

Der Verein „Türkheimer Buchwoche“ hat der Schulbücherei an der Mittelschule in diesem Jahr 60 Neuerscheinungen von Kinder- und Jugendbüchern zur Verfügung gestellt. Die fleißigen AG-lerinnen, ein Bub ist auch dabei, haben damit eine Bücherausstellung vorbereitet, mit einem Extra-Tisch für die beiden Vorlese-Autoren. Am bundesweiten Vorlese-Tag würden Texte von Autor Feibel bei ihr auch in der Klasse gelesen, sagt Sabine Fischer. Und alle Kinder, die sich die Bücherausstellung anschauen, dürften einen Fragebogen ausfüllen und sagen, warum zum Beispiel welches Buchcover sie besonders angesprochen hätte. Die Leiterin der Bücherei-AG Sabine Fischer hofft auf viele Besucherinnen und Besucher der Eröffnungsveranstaltung. Auch wer sich bisher nicht damit beschäftigt habe, könne den Umgang der Jugendlichen mit den digitalen Medien besser verstehen lernen und Verständnis für die Internet-Thematik bekommen.

