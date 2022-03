Türkheim

vor 33 Min.

Zwischen Zirkuskuppel und Schwerkraft: das VHS-Programm in Türkheim

Plus Beim Ferienprogramm der VHS Türkheim steht der Spaß im Vorgergrund. Schon jetzt kann man sich für die Osterferien anmelden.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Sportliche Betätigung von Kindern, hört und liest man immer wieder, sei in Corona-Zeiten vernachlässigt worden. Die Kinder des Ferienprogramms der Türkheimer VHS Siebenschwabenhaus aber durften sich unter der Leitung von Zentha Rummel richtig austoben. Alles, was eine Turnhalle an Geräten zu bieten hat, war im Raum der Grundschule aufgebaut. Motto: „Wir bewegen uns in den Lüften.“

