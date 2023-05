Türkheimer Gymnasiasten strampeln über die Alpen

Die Schülerinnen und Schüler des P-Seminars "Alpencross" des Joseph-Bernhart-Gymnasiums Türkheim bereiten sich akribisch auf ihre Tour zum Gardasee vor.

Mit dem Fahrrad über die Alpen ist mittlerweile zum Ziel zahlreicher Hobby-Mountainbiker geworden. Doch immer wieder stellt diese Trendsportart im freien Gelände Freizeitsportler vor große Herausforderungen und bringt sie an ihre persönlichen Grenzen. Auch das 14-köpfige P-Seminar "Alpencross" des Joseph-Bernhart-Gymnasiums plant seit Monaten eine fünftägige Tour bis zum Gardasee und lud im Zuge dessen Chris Strasser vom Jugend-DAV zu einem halbtägigen Sicherheitstraining an die Schule ein. Ziel dieser Kooperation war es zum einen den Teamgeist zu fördern und persönliche Grenzen kennen und besser einschätzen zu lernen.

Worauf es beim Alpencross ankommt

Angefangen mit dem Bikecheck, der vor jeder Tour durchgeführt werden sollte, führte die Gruppe zunächst verschiedene Balance- und Teambuilding-Übungen auf dem Mountainbike durch, bevor es ans Eingemachte ging. "Jeder sollte heute einmal an seine Grenze kommen", so MTB-Trainer Chris Strasser.

Akribisch bereiten sich die Schülerinnen und Schüler des P-Seminars "Alpencross" auf ihre fünftägige Tour zum Gardasee vor. Sogar auf der Treppe vor dem JBG wird geübt – ausnahmsweise. Foto: Carolin Lingg

Anhand einer persönlichen Risikoskala lernten die SchülerInnen ihr ganz eigenes gefühltes Risiko einzuschätzen, zu äußern und mithilfe der Gruppe zu überwinden. "Es war spannend zu sehen, wie aus gefühlt fast unmöglichen plötzlich doch bewältigbare Aufgaben wurden bzw. festzustellen, dass die Gruppe und deren Hilfestellung die nötige Sicherheit geben", so Seminarleiterin Carolin Lingg.

Das P-Seminar des Türkheimer Gymnasiums holt sich auch Tipps vom Profi

Neben wertvollen Tipps und Tricks in Sachen Fahrtechnik hielt Trainer Chris Strasser dem Seminar immer wieder vor Augen, was bei einer solch heterogenen Gruppe wichtig ist. "Wir hatten bei einigen Übungen viel zu lachen! Außerdem haben wir bei den Teamübungen gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir uns als Gruppe unterstützen und wir miteinander gemeinsam noch besser kommunizieren müssen, damit wir unsere Ziele erreichen können. Insgesamt war der Tag sehr sinnvoll und hilfreich für alle, da wir gelernt haben, in manchen Situationen unsere Grenzen mithilfe der anderen zu überwinden und uns auch besser einschätzen können", so die SchülerInnen. In den kommenden Wochen stehen nun neben der körperlichen Vorbereitung auf den Alpencross noch ein Pannenkurs sowie ein Erste-Hilfe-Kurs an, um im Juli für das Abenteuer optimal gerüstet zu sein. (mz)