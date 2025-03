Türkheimer Künstler beschenkt sich selbst

Schon lange war es Markus Wachters Wunsch, eine Ausstellung seiner eigenen Werke im Kleinen Schloss in Türkheim zu präsentieren. Zu seinem 40. Geburtstag in diesem Jahr erfüllt sich der Maler, Heimatkünstler und Hobbyhistoriker nun diesen Wunsch und macht sich damit schon vor seinem Ehrentag das schönste Geschenk selbst. Die Vernissage findet am Freitag, 7. März, um 19 Uhr statt. Danach ist die Ausstellung bis zum 23. März immer mittwochs, samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Geboren am 1. März 1985 in Mindelheim, wuchs Markus Wachter in Türkheim auf. Dort besuchte er von 1989 bis 1992 den Kindergarten und dann von 1992 bis 2004 zuerst die Grundschule, danach die Mittelschule Türkheim.

Schon während seiner Malerlehre von 2001 bis 2004 bei der Firma Schuhwerk in Türkheim wurde er mit der Ausführung von Fassadengemälden und Malaufträgen für verschiedene Türkheimer Vereine betraut.

Das eigene Wissen und Können rund um die Malerei vergrößerte Markus ab dieser Zeit kontinuierlich autodidaktisch. Seine Werke waren bereits bei Ausstellungen des Förderkreises Türkheim und bei der Mittelschwäbischen Kunstausstellung zu bewundern.

Bis heute ist Markus Wachter als Maler und Künstler aktiv. Neben Gemälden in verschiedenen Techniken liegen ihm nach wie vor die Planungen und Ausführungen von Fassadenmalereien und Bühnenbildern sowie die Restaurierung von Feldkreuzen und Marterln in Türkheim und Umgebung am Herzen.

Enge persönliche Bindung von Markus Wachter zu Türkheim

Die ganz persönliche Bindung zu seinem Heimatort zeigt sich nicht nur in Mitgliedschaften in zahlreichen ortsansässigen Vereinen, sondern auch in seinem Engagement als Ortsführer. Seit 2006 begleitet er Interessierte bei Spaziergängen durch Türkheim und informiert über die Entstehung und die Entwicklung der Marktgemeinde, ihre historischen Gebäude und berühmten Einwohner.

Die Ausstellung „Heimat“ zeigt die große Vielseitigkeit, die Markus Wachter als Künstler zu eigen ist. Die Motive zeigen alte Türkheimer Gebäude und Entwürfe zu Fassadengemälden ebenso wie Porträtstudien und Sprüche und Zitate in verschiedenen Schriften. Ebenso vielfältig wie die Motive sind die angewendeten Techniken. Sie reichen von klassischer Öl-, Acryl- und Aquarellmalerei bis hin zu Zeichnungen mit Fineliner oder Pigment Liner Brush. Entstanden sind die Kunstwerke in der Zeit von 2004 bis 2025. (mz)