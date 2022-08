Türkhheim

Diese Seniorenwohnanlage gefällt den Türkheimer Gemeinderäten gut

So soll die Seniorenwohnanlage auf dem 5000 Quadratmeter großen Grundstück am Tiroler Weg in Türkheim einmal aussehen. 32 Wohneinheiten, teilweise für Betreutes Wohnen mit Tagespflege, sollen dort so schnell wie möglich gebaut werden.

Plus Ein Bauträger will auf einem Grundstück am Tiroler Weg ein Projekt mit insgesamt 32 Wohneinheiten bauen.

Von Alf Geiger

Michaela Vaitl-Scherer von der Wählervereinigung Türkheim(WVT) brachte es auf den Punkt: „Das ist die richtige Lage für so ein Projekt!“ Ein Bauträger will in Türkheim eine Wohnanlage für Seniorinnen und Senioren „55+“ bauen: Insgesamt 32 Wohneinheiten, teilweise als „Betreutes Wohnen“, teilweise zur privaten Nutzung mit der Möglichkeit einer Tagespflege.

