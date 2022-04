Türkkheim

vor 34 Min.

Die Eintrittspreise fürs Türkheimer Freibad steigen

Wer ab der neuen Badesaison im Türkheimer Freibad eintauchen will, muss tiefer in die Tasche greifen: Der Gemeinderat hat jetzt eine Anhebung der Eintrittspreise und eine Vereinfachung der Tarife beschlossen.

Plus Der Sprung ins kühle Türkheimer Nass wird teurer. Für Inhaberinnen und Inhaber einer Saisonkarte gibt es aber auch eine gute Nachricht.

Von Alf Geiger

Rund 60.000 Wasserratten strömen in „normalen“ Jahren ins Türkheimer Freibad. Wer dort künftig ins kühle Nass hüpfen will, muss tiefer in die Tasche greifen: Der Türkheimer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung entschieden, dass die Preise durchgängig durch alle Tarifgruppen erhöht werden. Statt bislang drei Euro kostet der Einzeleintritt für Erwachsene über 18 dann 3,50 Euro. Die Familienkarte wird statt bislang mit 75 jetzt mit 90 Euro die Familienkasse belasten. In allen Preiskategorien gibt es, wie bislang auch, teils deutliche Ermäßigungen.

