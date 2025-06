Polizei stellt bei Tuner-Treffen mehrere Autos sicher

Die Polizei hat am Samstag im Erkheimer Ortsteil Dankelsried beim wiederkehrende Tuningtreffen „Tuning Is Life“ mehrere Fahrzeuge kontrolliert. Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten vor Ort bei sommerlichen Temperaturen von der Kontrollgruppe Poser/Tuner unterstützt und stellten bei elf Fahrzeugen zulassungsrechtliche Verstöße fest. Im Einzelnen waren unzulässige Rad-/Reifenkombinationen, zu laute Abgasanlagen sowie unzulässige Leistungssteigerungen verbaut, welche die Betriebserlaubnis der betreffenden Fahrzeuge erlöschen ließen.

Tuner erwartet Fahrverbot

Bei einem Auto war ein Luftfahrwerk verbaut, welches im luftleeren Zustand dazu führte, dass das Fahrzeug in allen Radkästen aufsaß. An selbigem Fahrzeug waren zudem eine unzulässige Abgasanlage sowie eine unzulässige Ansaugung montiert.

Aufgrund der teils umfangreichen und unzulässigen Umbauten stellten die Beamten in Summe fünf der elf Fahrzeuge sicher. Diese werden in den kommenden Tagen einem Sachverständigen vorgeführt.

Die Halter der Autos erwarten jeweils ein empfindliches Bußgeld sowie teilweise Punkte in Flensburg.

Die ebenfalls anwesenden Beamten der Verkehrspolizei Kempten führten nahe der Veranstaltung außerdem stationäre Geschwindigkeitskontrollen durch.

Die Messungen ergaben 20 Verstöße im Verwarnungsbereich, zehn Verstöße im Anzeigenbereich. Auf einen Fahrer wartet nur ein Fahrverbot. Der negative Spitzenreiter erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 145 Stundenkilometern bei erlaubten 100 km/h.

Unfall bei Tuner-Treffen in Erkheim-Dankelsried

Im Zusammenhang mit der Veranstaltung ereignete sich außerdem ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Ein 36-jähriger Fahrer, in dessen Auto mehrere Personen saßen, fuhr einem 21-Jährigen hinten auf, als dieser gerade im Begriff war, auf das Veranstaltungsgelände einzubiegen. Aufgrund Gegenverkehrs musste der 21-Jährige bis zum Stillstand abbremsen, was der 36-Jährige wohl zu spät bemerkte.

Beim Unfall wurden fünf Personen leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der entstandene Schaden beläuft sich zusammen auf etwa 20.000 Euro. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden geborgen und abgeschleppt.