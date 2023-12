Der TSV Bad Wörishofen hat neue Turn-Stadtmeister

Der TSV Bad Wörishofen richtet für seinen Turnnachwuchs zum 30. Mal die Stadtmeisterschaft aus. Für die Buben gibt es eine spezielle Aufgabe.

Während draußen ein starker Wintereinbruch für Verkehrschaos sorgte, zeigte der Turnnachwuchs des TSV Bad Wörishofen in der Dreifachturnhalle vor den stolzen Eltern und Großeltern, was er das ganze Jahr über gelernt hatte.

"Genial, dass heute so viele gekommen sind", sagte Abteilungsleiterin Andrea Filser und freute sich besonders, dass sich auch der Nikolaus erfolgreich durch den Schnee gekämpft hatte. Der sollte nämlich später noch eine besondere Aufgabe haben.

68 Turnerinnen maßen sich bei den Stadtmeisterschaften des TSV Bad Wörishofen und begrüßten den Nikolaus. Foto: Kathrin Elsner

Aufgeregt betraten die jüngsten Sportlerinnen in bunten Turnanzügen die Halle und absolvierten ihre Übungen an Reck, Sprung und Boden hoch konzentriert. "Am meisten Spaß macht mir der Kastensprung, der ist am einfachsten: Da nimmt man einfach Anlauf und springt", sagte die siebenjährige Elisa Frühauf. Am Ende wurde sie im ersten Turnwettbewerb ihres Lebens die jüngste Siegerin des Tages und hielt strahlend ihren goldenen Pokal in den Händen.

Genau wie die achtjährige Laura Marz, die im Geräte-Dreikampf der Jahrgangsstufe 2015 die beste Leistung zeigte und siegte. Und dann sangen alle 68 Turnerinnen "Lasst uns froh und munter sein" im Chor, um den ersehnten Nikolaus zu begrüßen. Dieser hatte ganz viel Lob für die Aktiven und die Trainerinnen und Trainer im Gepäck - und natürlich auch für jedes Kind ein Tütchen mit Mandarine, Nüssen und Süßigkeiten.

Die siebenjährige Elisa Frühauf war die jüngste Siegerin des Tages. Auf dem Foto von links: Viktoria Falk, Antonia Vögele, Anna Barnstorf, Leonie Böhm, Sophie Peter, Elisa Kölbl, Klara Vogel, Mia Wodnik, Anika Vögele, Anna Schorer, Paulina Stesny, Annika Filser, Elisa Frühauf, Sophie Schmid, Andrea Filser und Andrea Kaufmann. Foto: Kathrin Elsner

Für den Geräte-Vierkampf kam für die neun- bis 15-jährigen Turnerinnen nun der Schwebebalken mit hinzu. Beeindruckende Balanceleistungen und imposante Sprünge ließen die gut besuchte Zuschauertribüne staunen. Die Nervosität war auch bei den Leistungsturnerinnen zu spüren. "Am Anfang haben die Beine gezittert", verriet die elfjährige Amelie, "aber dann am Boden der Überschlag war nicht der Schönste, aber hübsch".

Bei den 14 Jungs ging es um Spaß und Schnelligkeit im Ninja-Hindernisparcours, der aus Turngeräten wie Barren, Kästen, Langbänken und Turnmatten aufgebaut war. Der siebenjährige Anton Gottlieb Schmid brauchte für den Parcours nur eine Minute und zwei Sekunden und war der jüngste Sieger bei den "Ninjas". Doch kein Kind sollte leer ausgehen: Eine Medaille und eine Urkunde bekamen alle Kinder und Jugendlichen überreicht, bevor sie sich mit ihren Eltern und Großeltern auf den schneereichen Heimweg begaben.

Laura Marz siegte im Geräte-Dreikampf der Jahrgangsstufe 2015. Auf dem Foto von links: Anna-Lena Mayer, Viktoria Vögele, Valeria Koch, Johanna Kurz, Sophia Filser, Mattea Filser, Jana Dempfle, Madeleine Dörfler, Johanna Kaufmann, Laura Marz, Lina Nuscheler, Andrea Filser und Andrea Kaufmann. Foto: Kathrin Elsner

Die Ergebnisse im Überblick:

Mädchen

Geräte-3-Wettkampf

Jg. 2016/17 1. Elisa Frühauf, 2. Sophie Schmid , 3. Annika Filser

1. Elisa Frühauf, 2. , 3. Jg. 2015 1. Laura Marz , 2. Lina Nuscheler , 3. Johanna Kaufmann

Geräte-4-Wettkampf

Jg. 2014/15 1. Lotta Bebersdorf , 2. Jara Beck , 3. Anna Seehagen

1. , 2. , 3. Jg. 2014 1. Anna Marx , 2. Roxana Avram , 3. Felicia Weikmann

1. , 2. , 3. Jg. 2013 1. Lena Kaufmann , 2. Isabelle Kempfle , 3. Helena Varéskovic

1. , 2. , 3. Helena Varéskovic Jg. 2012 1. Lina Kaba , 2. Nora Höbel , 3. Milana Sophie Bittel

1. , 2. , 3. Jg. 2010/11 1. Eva Bohl , 2. Luisa Kohl , 3. Lilly Wondrak

1. , 2. Luisa , 3. Jg. 2008 1. Hannah Nitsche

1. Jg. 2007-2012 1. Amelie Falk , 2. Lisa Satzger , 3. Nathalie Ast

Buben

Parcours

Jg. 2016/17 1. Anton Gottlieb Schmid , 2. Alexander Nilbrink, 3. Leo Brem

1. , 2. Alexander Nilbrink, 3. Jg. 2015 1. Bernhard Schmid , 2. Elias Konrad , 3. Philipp Kowalczyk

1. , 2. , 3. Jg. 2014 1. Johannes Kohl , 2. Emilian Schaffer , 3. Lean Eichler

1. , 2. , 3. Jg. 2013 1. Markus Huber , 2. Konrad Schmid