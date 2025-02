Ape-Fahrer unter Drogen- und Alhokoleinfluss

Einen 32-jährigen Mann hat eine Streife der Polizei Bad Wörishofen am Mittwochnachmittag in Tussenhausen aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizei war der Mann mit einem dreirädrigen Rollermobil, einer sogenannten Ape, unterwegs. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf vorherigen Cannabis- und Alkoholkonsum. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. (mz)

