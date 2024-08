Auto kollidiert mit Brückengeländer: 7000 Euro Schaden

Auf dem Marktplatz in Tussenhausen hat es am Mittwoch einen Verkehrsunfall gegeben. Laut Polizei kam eine 37-Jährige mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Geländer einer Brücke. Verletzt wurde die Fahrerin nicht, teilt die Polizei mit. Es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro. Das Auto war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (mz)

