Auto nimmt Motorrad die Vorfahrt - dessen Fahrer stürzt

Am Dienstagvormittag ist es in Tussenhausen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer gekommen. Ein Arzt war glücklicherweise nah.

In der Türkheimer Straße in Tussenhausen hat es am Dienstagvormittag gekracht: Laut Polizei missachtete ein 20-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines 42-Jährigen, der ihm auf einem Elektro-Kraftrad entgegenkam.

Der 42-Jährige konnte offenbar noch abbremsen, stürzte dabei aber vom Motorrad und verletzte sich leicht. Doch er hatte "Glück im Unglück": Nur 20 Meter von der Unfallstelle befand sich eine Arztpraxis, wo man sich sofort um den Mann kümmerte.

Der Schaden des Unfalls beträgt rund 250 Euro. (mz)