Auto stößt mit zusammen Traktor: 3500 Euro Schaden

Ein Autofahrer missachtet die Vorfahrt eines Traktors und es kommt zum Zusammenstoß.

Zu einem Unfall ist es am Sonntagnachmittag in Tussenhausen gekommen. Laut Polizei überholte ein Traktor auf der Türkheimer Straße zwei Fahrradfahrer. Ein Autofahrer wollte vom untergeordneten Döbeleweg in die Türkheimer Straße einbiegen und missachtete die Vorfahrt des Traktors. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Auto erheblich beschädigt wurde. Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 3500 Euro. Alle Beteiligten blieben unverletzt. (mz)