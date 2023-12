Autofahrer bei Wendemanöver schwer verletzt

Ein 40-Jähriger hat in Tussenhausen ein anderes Auto übersehen und es kam zum Zusammenstoß mit schwerwiegenden Folgen.

Ein 40-Jähriger wollte am Donnerstag mit seinem Pkw samt Anhänger auf der Mattsieser Straße in Tussenhausen in einer Einmündung wenden. Beim Einfahren auf die Straße missachtete er dann die Vorfahrt eines 28-jährigen Autofahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der 40-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber ihn ins Krankenhaus fliegen musste. Der 28-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei jeweils ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. (mz)