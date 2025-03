In der Zaisertshofener Straße in Tussenhausen wurde in der Nacht auf Freitag ein Zigarettenautomat angefahren. Laut Polizei hat der unbekannte Täter mit seinem Fahrzeug den Zigarettenautomaten gerammt und ihn so umgedrückt, dass auch die Mauer dahinter beschädigt wurde. Hinweise nimmt die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegen. (mz)

