Autofahrer stand unter Drogeneinfluss

Beamte der Polizeiinspektion Bad Wörishofen haben am Dienstagnachmittag einen Autofahrer kontrolliert, der in der Zaisertshofener Straße in Tussenhausen unterwegs war. Dabei stellten sie drogentypische Auffälligkeiten fest. Weil ein entsprechender Vortest den Verdacht bestätigte, ordnete die Polizei eine Blutentnahme an. Da der Autofahrer nicht in Deutschland wohnt, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen. (mz)