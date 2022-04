Autofahrer und Radler geraten in Tussenhausen aneinander

Erst wurde gehupt, dann gestritten. Wer kann etwas zu dem Vorfall in Tussenhausen sagen?

Ein Autofahrer hat in der Mattsieser Straße in Tussenhausen einen vor ihm fahrenden Radfahrer angehupt, weil er nicht an ihm vorbeifahren konnte. Als der Autofahrer kurz darauf wendete, kam der Radler auf den Wagen zu und beschwerte sich.

Der Autofahrer wurde am Auge verletzt

Es kam zum Streit, in dessen Verlauf der Fahrradfahrer in das Auto griff, um den Fahrer am Pulli zu fassen. Hierbei verletzte er den Autofahrer am Auge, beschädigte seine Brille und den Wagen. Kurze darauf war der Autofahrer zu Fuß in Tussenhausen unterwegs und traf wieder auf den Radler, der ihn erneut angriff.

Wer hat den Vorfall in Tussenhausen beobachtet?

Der Autofahrer erstattete Anzeige bei der Polizei. Jetzt werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Die Polizei Bad Wörishofen (Telefon 08247/96800) bittet um Hinweise? (mz)