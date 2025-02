Bauarbeiten an der Straße nach Türkheim gehen weiter

Wegen des schlechten Fahrbahnzustands erneuert das Staatliche Bauamt Kempten die Staatsstraße 2025 zwischen Tussenhausen und Türkheim abschnittsweise. Der im letzten Jahr begonnene zweite Bauabschnitt soll in diesem Frühjahr fertig werden. Ab Montag, 17. Februar, werden die Straßenbauarbeiten am südlichen Ortseingang von Tussenhausen wieder aufgenommen. Neben der Ergänzung eines Linksabbiegestreifens an der Staatsstraße sollen die Einmündungen der Kreisstraßen MN 6 und MN 23 Fahrbahnteiler bekommen. Während der Arbeiten wird die Straße gesperrt. Sie sollen bis voraussichtlich Mitte Mai dauern. Zur Vermeidung von Verkehrsproblemen bei den örtlichen Faschingsumzügen wird die Vollsperrung während der Faschingsferien aufgehoben. Das teilte jetzt das Bauamt Kempten mit. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Türkheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauabschnitt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis