Das Punkte-System für Tussenhausener Bauplätze steht

Plus Seit geraumer Zeit läuft die Erschließung von Tussenhausener Baugrund. Das Punkte-System für den Verkauf der Bauplätze wurde nun abgesegnet - bleibt jedoch umstritten.

Was lange währt, wird endlich gut, nicht wahr? Die Antwort auf diese Frage werden die Tussenhausener wohl bald beantworten können - zumindest in Bezug auf ihre Bauplätze. Nachdem sich die Bauplatzvergabe schon über viele Jahre zieht, konnte der Gemeinderat nun endlich über das letzte benötigte Dokument von Rechtsanwalt Axel Weisbach abstimmen und somit den Weg für den Verkauf freimachen. Dabei ging es um das Punkte-System, anhand dessen die Bauplätze vergeben werden sollen.

"Als Gemeinde sind wir in solchen Fällen auf juristische Beratung angewiesen", sagt Bürgermeister Johannes Ruf, "Es gibt immer wieder neue Urteile, bei denen uns unser Rechtsanwalt darauf aufmerksam gemacht hat, dass man noch etwas ändern muss." Es gäbe zu viele Fälle von anderen Gemeinden, die kein juristisch wasserdichtes Vergabeverfahren auf den Weg gebracht hätten. Wenn dann jemand klagt, würde der gesamte Bau zum Erliegen kommen, begründet Ruf den langwierigen Prozess.