Der Flexibus könnte bald auch in Tussenhausen fahren

Im April soll der Flexibus in Tussenhausen starten. Das lohnt sich auf für andere Gemeinden.

Für Tussenhausen ist der langersehnte Flexibus wieder ein Stück näher gerückt. Denn in seiner jüngsten Sitzung hat es auch der Mobilitätsausschuss des Landkreises befürwortet, den bestehenden Flexibus-Knoten Mindelheim-Dirlewang-Kammlach zum 1. April um den Markt Tussenhausen und die Waben Tussenhausen, Zaisertshofen und Mattsies zu erweitern. Davon profitieren nicht nur die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Tussenhausen.

Durch die Beteiligung des Marktes Tussenhausen sinken nämlich die Kostenanteile der beteiligten Gemeinden Apfeltrach, Dirlewang, Kammlach, Stetten, Unteregg und der Stadt Mindelheim. Sie teilen sich zusammen mit dem Landkreis das Defizit des Flexibusses, das nach Abzug der Förderung verbleibt. Der Anteil der Gemeinden wird anhand der Einwohnerzahlen berechnet.

Mit dem Beitritt Tussenhausens wäre der Flexibus in 45 der 52 Unterallgäuer Gemeinden unterwegs

"Wir sehen nur finanzielle Vorteile", sagte Helmut Höld, der am Landratsamt für den ÖPNV zuständig ist, in der Sitzung. Der Landkreis und der Freistaat müssen hingegen künftig einen geringfügig höheren Anteil tragen, weil durch den Beitritt Tussenhausens mit rund zehn Prozent mehr Fahrgästen und damit einem insgesamt höheren Defizit gerechnet wird.

Wenn auch alle übrigen Vertragspartner dem Beitritt Tussenhausens zustimmen, ist der Flexibus ab April in 45 der 52 Landkreisgemeinden unterwegs. In Buxheim, Trunkelsberg und Memmingerberg war dieser nie vorgesehen, weil sie durch die Linie 964 und die Stadtverkehrslinien bereits gut an den ÖPNV angeschlossen sind und aus Sicht der Verwaltung ein zusätzlicher, parallel verkehrender Flexibus nicht sinnvoll wäre. Die Gemeinden Lautrach, Markt Wald, Rammingen und Woringen sahen dagegen für ihre Bürgerinnen und Bürger keinen Mehrwert in dem Bus, der bei Bedarf angefordert werden kann und keinem festen Fahrplan folgt.

