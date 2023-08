Die einmalige Sonnenuhr von Tussenhausen

Ein Lauinger Maler schenkte im 17. Jahrhundert einem Adelsherrn in Tussenhausen eine besondere Sonnenuhr. Der Freiherr zu Angelberg finanzierte sein Studium.

Es ist die Zeit der Glaubenskriege im ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahrhundert. In Tussenhausen besteht zu jener Zeit die Herrschaft Angelberg. Hoch oben über Ort und Tal thront die Angelburg. Dort haben sich die Herren von Rietheim (oder Riedheim) niedergelassen. Das waren Ministeriale der Herren von Graisbach, die ihren Edelmannssitz in Riedheim hatten, das im heutigen Landkreis Donau-Ries liegt.

Die Burg auf dem Angelberg ging 1632 in Flammen auf

Wilhelm von Riedheim zu Remshart erwarb 1438 die Herrschaft Angelberg bei Tussenhausen. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts war ein gewisser Johann Wilhelm von Rietheim Burgherr. 1618, zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges, starb er. Die Burg selbst hat ihn nur unwesentlich überlebt. Sie ging 1632 in Flammen auf. Schwedische Soldaten sollen dafür verantwortlich gewesen sein.

Dieser Adelsherr war offenbar ein Förderer junger, talentierter Menschen. Leonhard Götzfried aus Tussenhausen ist im Besitz einer Kopie einer Zeichnung, die ein außergewöhnliches Werk zeigt. Geschaffen hat sie der „Bürger und Maler“ Georg Brentel aus Lauingen an der Donau. Und gewidmet ist sie Herrn von Rietheim.

Brentel war selbst nicht in der Lage, sich seine Ausbildung zu finanzieren. Das hat Johann Wilhelm von Rietheim, Freiherr zu Angelberg, für ihn übernommen. Aus Dankbarkeit hat der Maler nach seinem Studium eine außergewöhnliche Sonnenuhr geschaffen – zumindest theoretisch. Denn gebaut wurde diese Uhr offenbar nie. Das Original des Plans soll sich in der Bayerischen Staatsbibliothek befinden, weiß der Heimatforscher Götzfried.

Jesus am Kreuz zeigt zugleich die Uhrzeit an

Das Besondere der Uhr ist die Kreuzesform. Oder anders gesagt: Jesus am Kreuz ist zugleich eine Sonnenuhr. Auf zwei Erläuterungsseiten steht, wie die Uhr einzustellen ist, damit sie an bestimmten Orten auch die richtige Zeit anzeigt. Angelberg ist da genauso genannt wie Lauingen, Zürich, Venedig, Mantua, Leipzig oder Antiochia im Nahen Osten.

Kreisheimatpfleger Markus Fischer weiß, dass Geog Brentel der jüngere Kupferstecher und Maler war. Er hat sich mit der Konstruktion von Sonnenuhren beschäftigt. Die Sonnenuhr in Kreuzform sei nie ausgeführt worden. Seine Ideen hat Brentel in einem Buch zusammengefasst. Fischer vermutet, dass jemand in Tussenhausen noch im Besitz dieses Buches sein könnte. Als Zeugnis aus der Zeit des frühen 17. Jahrhunderts wäre es von historischem Wert.