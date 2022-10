Tussenhausen

vor 48 Min.

Die Tussenhausener wollen bauen

Plus In der Bürgerversammlung wird deutlich, dass sich die Bürgerinnen und Bürger Bauplätze wünschen. Welche Probleme es dabei gibt und wie es weitergehen soll, erklären Bürgermeister, Verwaltung und Rat.

Von Dominik Bunk

In der Fragerunde der Bürgerversammlung in Tussenhausen dominierte ein Thema ganz klar: die Fertigstellung der geplanten Neubaugebiete. „Viele unserer Kinder wandern ab, weil es bei uns keine Bauplätze gibt“, sagte etwa der Mattsieser Ulrich Peter. Wenn es so weitergehe, seien irgendwann alle weg, ist er überzeugt. Dafür erhielt er von den etwas mehr als 100 anwesenden Bürgerinnen und Bürgern starken Applaus. Bezüglich der Baugebiete hatte Bürgermeister Johannes Ruf schon zuvor Probleme eingeräumt. Denn es gibt weitere Verzögerungen. In Tussenhausen seien etwa Wiesenbrüter gesichtet worden. Außerdem müssen noch Grundstücke für den Rad- und Fußweg erworben werden. In Zaisertshofen stehe die Erschließung aktuell komplett. Es fehle ein Dokument vom Notar, ohne das keine Ausschreibung stattfinden könne. In Mattsies sei die Freigabe nach den Ausgrabungen, bei denen unter anderem das Kindergrab freigelegt wurde, jetzt erteilt worden. Er hofft, dass die Marktgemeinde die Plätze im kommenden Jahr anbieten kann.

