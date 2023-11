Die Zukunft des Waldes: Ein neues Klima braucht neue Bäume

Waldbesitzer sind häufig ratlos, welche Baumarten sie angesichts des Klimawandels pflanzen sollen. Vielleicht wird es ja mal sogar etwas mit der Palme?

Ratlos und sogar verzweifelt stehen viele Waldbesitzer im Wald, denn mit dem Klimawandel wird das „Waldbaum-ABC“ neu gewichtet. Derweil kommen schon die ersten Palmen über die Alpen, berichtete Förster Dr. Stefan Friedrich beim Infoabend der Forstbetriebsgemeinschaft Mindelheim (FBG) in Tussenhausen. Aus Palmenholz lassen sich Rattan-Möbel und Körbe herstellen. Entscheidend für ihr Überleben ist allerdings, dass der April, wenn die Palmen frische Blätter austreiben, frostfrei bleibt.

Das Jahr 2023 sei so warm gewesen, wie man es früher erst für das Jahr 2100 erwartet habe. Zudem habe es mehrere Jahre infolge zu wenig geregnet. Der Waldbau jetzt brauche „Risikominimierung“, so Friedrich: Wälder sollten kürzere Umtriebszeiten bekommen. Wenn die Bäume nicht so hoch werden, könne der Wind nicht so gut angreifen. An älteren Bäumen gebe es öfter Schäden wie die Rotfäule. Schlägt man die Fichten früher, etwa schon nach 60 Jahren, könne man auf andere Baumarten wechseln.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Mischbaumarten wie Buchen könnten im Wintersturm das Aufschaukeln der Fichten begrenzen. Friedrich hält eine Teilung in zwei Baumarten, die schön geordnet stehen, für ideal. Denn hier sei die Pflege leichter als in einem komplett durchmischten Wald.

Diese Bäume sollte man in einem Wald der Zukunft pflanzen

Wer Bäume pflanzen will, hat die Qual der Wahl zwischen den Arten. Friedrich rät dazu, sie nach ihrem Bekanntheitsgrad auszuwählen: Zuerst sollten die Bewährten in den Wald, wie Buche, Tanne, Bergahorn, Lärche und Eiche. Auch die Fichte soll bleiben. Weitere Empfehlungen bekommen die „entfernten Bekannten“, wie die Eibe, Edelkastanie, Wildobst, Vogelkirsche, Feldahorn, Speierling, Elsbeere, Flatterulme. Schwarzerle und Birke sollen auf die ausfallenden Eschen folgen. Als „Fremdländer“ können Forstbesitzer auf alternative Baumarten umschwenken, etwa Douglasie, Schwarzkiefer und Küstentanne. Die Roteiche und Schwarznuss ergänzen den Laubholzbestand.

Kastanienholz ist für den Außenbereich sehr haltbar, zeigte Stefan Friedrich an einem Beispielstück. Seine grünliche Färbung macht es für den Innenbereich derzeit nicht attraktiv. Foto: Josef Diebolder

Weit in die Zukunft blickend, können laut Friedrich auch „Baumarten mit eingeschränkter Anbauempfehlung“ in den Wald eingebracht werden, wie die Nadelhölzer Atlaszeder, Libanonzeder und Türkische Tanne oder die Baumhasel, die ein Laubbaum ist. Die Forstämter hätten kaum Erfahrungen mit solchen Bäumen. Die gesammelten Erfahrungen kommen dann den nächsten Anwendern zugute, verspricht Friedrich. "Entscheidend ist für jeden, seinen Horizont für Baumarten zu erweitern.“