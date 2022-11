Ein ganz besonderes Theaterkonzept aus Tussenhausen

Mit ihrem "Kuck-und-Lausch-Theater" wenden sich zwei Künstler aus Tussenhausen vor allem an Kinder - aber auch Erwachsene haben bestimmt ihre Freude daran.

Es war während eines längeren Aufenthaltes in Indonesien 2019, als sich dem Künstlerehepaar Nartan Niemeyer und Johann Gubo, den beiden Initiatoren des Kuck-und-Lausch-Theaters, eine neue Idee aufdrängte: Figurentheater, Schattenspiele, eine Fantasiewelt aus Klang und Bild: mystisch, verspielt, liebevoll, besonders.

Eine Prinzessin stellt den Mond auf den Kopf

Der in Mindelheim geborene Johann Gubo, der unter anderem in der Hörspielabteilung von Deutschlandfunk Kultur sowie als Hörspielautor und Regisseur arbeitete, entwickelte in diesen „kostbaren drei Monaten“ in der Ferne eine Geschichte mit einer Prinzessin, die den Mond und die Welt einmal auf den Kopf stellt. „Die Prinzessin, die unter die Erde des Mondes kucken wollte“ erzählt von Liebe und Freundschaft, von einem Puppenspieler in Indonesien, der eine mythische Welt heraufbeschwört. Es ist eine Geschichte für Kinder ab der dritten Klasse, die auf drei Ebenen erzählt wird. „Es geht darum, die Fantasie auf verschiedenen Wegen zu wecken, wir möchten aber vor allem die Hörkompetenz der Kinder stärken.“ Die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer können sich frei bewegen, im Raum sollten Kissen sein, sie können sich sogar hinlegen und einfach in die Geschichte hineinträumen. Wobei das natürlich auch schade wäre, denn die Theaterpädagogin und Schauspielerin Nartan Niemeyer hat ein ganz besonderes Talent, das sie auf der indonesischen Insel Java ausgebaut hat: Sie beschäftigte sich mit der dortigen traditionellen Theaterspielkunst und den dazugehörigen Puppen, um das Schattentheater zu spielen, javanische Figuren – genau wie jener Puppenspieler aus der Geschichte – und begann schließlich selbst damit, solche Figuren herzustellen.

Schnell entstand das Konzept, diese Puppen zum festen Bestandteil zu machen und der Geschichte so ihr märchenhaftes Gesicht zu verleihen: das Hörspiel und die Schatten, der Traum und die Fantasie, die Botschaft und das Spiel.

Die Herstellung einer solchen Puppe fordert nicht nur hohe Kunstfertigkeit und Geduld, es wirkt beinahe so, als entwickle die jeweilige Figur beim Herstellungsprozess ein Eigenleben, als spiele sie ihre eigene Rolle. Sobald so ein Schatten durch das Bild schwebt, scheint es, als wäre das eine versteckte Welt, die es zu erkunden gilt. Das Mystische, das durch diese ungewohnten Bilder flirrt, verzaubert Kinder, aber natürlich auch Erwachsene.

Die Tussenhausener wollen einen Ausflug in eine Traumwelt bieten

Niemeyer und Gubo haben da eine kleine Kostbarkeit geschaffen, die sie mit ihrer mobilen Theaterbühne in die Grundschulen und Kulturhäuser bringen können, ein kleiner Ausflug in eine besondere Traumwelt.

Erste Aufführung am Freitag in Mindelheim

Niemeyer und Gubo bekamen Förderungen vom Land, waren Teil des Programms „Neustart Kultur“, doch Corona verhinderte lange die Auftritte und erst so langsam läuft es wieder an. Nun gibt es dank eines neuen Förderprogramms vom bayerischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst einen Neubeginn: Das Stück „Die Prinzessin, die unter die Erde des Mondes kucken wollte“ ist am Freitag, 11. November, um 16 Uhr im kleinen Saal des Forums in Mindelheim zu sehen. Weitere Vorführungen sind am Samstag, 3. Dezember, um 17 Uhr im neuen „Waaghaus“ in der Volkshochschule Türkheim sowie am Sonntag, 4. Dezember, um 17 Uhr in der Kulturfabrik Mindelheim.