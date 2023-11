Tussenhausen

12:00 Uhr

Ein Mord mit Beilagen: Das Krimidinner des Theatervereins Tussenhausen

Plus Beste Unterhaltung und richtig gutes Essen begeistern die Gäste bei der Aufführung der Tussenhausener Laienspieler im Ramminger Gasthaus Stern.

Von Kathrin Elsner

Andreas Oberhofer brachte es auf den Punkt: "Für eine Laienspielgruppe ist es genial, was die hier machen!" Er war einer der begeisterten Besucher des Krimidinners des Theatervereins Tussenhausen, das im Ramminger Gasthof Stern aufgeführt wurde. Für das besondere Event waren Gäste aus der ganzen Region angereist. Der in Dialekt aufgeführte Krimi "Bar jeder Vernunft" bot allerbeste Unterhaltung und am Ende lüftete der Barchef hinter den Kulissen sogar noch ein Geheimnis.

Ein kleiner Notizblock lag vor Heike Theuerkorn aus Landsberg, für ihr erstes Krimidinner hatte sie sich fest vorgenommen, den Täter zu finden. Auch Heike Wanner aus Mindelheim wartete gespannt auf den Beginn der besonderen Theatererfahrung und bemerkte mit einem Augenzwinkern: "Uns wurde versichert, dass wir nicht als Leiche hinausgetragen werden." Nach der Begrüßung durch Spielleiterin Claudia Wenger ging es auch schon los. "Jetzt alle in Sehposition rücken und Vorhang auf", eröffnete sie den ersten Akt. Die von Thorsten Dölle alias Barchef Alf selbst gezimmerte "Bar jeder Vernunft" wurde alsbald von den vermeintlichen Finanzbeamten Andy (Thomas Gaschler), Bernd (Jochen Zettler), Wolf (Michael Weidle), Karl-Robert (Georg Paul) und Edith (Alexandra Paul) aufgesucht. "Wenn die Frauen verblühen, dann verduften die Männer", bemerkte die hübsche Dame mittleren Alters am Bartresen traurig, bevor sich das Bühnenlicht in die Farbe der Liebe wandelte und sich für einen zauberhaften Moment ein Traum für sie erfüllte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

