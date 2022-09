Eine Chronik fasziniert die Tussenhausener

Plus Toni Riederle ist auf einen Zufallsfund gestoßen: Es ist eine Liste, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht und alle Hausbesitzer der Gemeinde und die Hausnamen auflistet.

Es ist ein wahrer Schatz, den Anton Riederle da in Händen hält, auch wenn nichts auf den ersten Blick darauf hindeutet. Der 78-Jährige hat einen schlichten DIN-A4-Ordner mitgebracht, in dem sich Dutzende von Kopien hinter Klarsichtfolien befinden. Es handelt sich um Listen, die der aus Tussenhausen stammende Pfarrer Franz Mayer Anfang der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts handschriftlich zusammengestellt hat. Hier stehen sämtliche Eigentümer der Häuser von Tussenhausen. Diese Chronik reicht zurück bis ins 17. Jahrhundert.