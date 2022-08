Exotische Unterallgäuer im Fokus

Rainer Burghart geht rund um Tussenhausen regelmäßig auf Foto-Pirsch.Vor allem winzige Insekten bringt er mit seinen Bildern groß raus.

Haben Sie schon einmal von der Igelfliege gehört? Von der Traubenkirschen-Gespinstmotte oder der Veränderlichen Krabbenspinne? Rainer Burghart aus Tussenhausen (er)kennt sie nicht nur, sondern hatte sie und viele andere Insekten auch schon vor der Makro-Linse seiner Kamera. Dabei kann die Arbeit mit den tierischen Models mitunter ganz schön schweißtreibend sein.

Das hat freilich weniger mit irgendwelchen Allüren zu tun, sondern mehr mit ihrem bevorzugten Lebensraum – und ihrem natürlichen Verhalten. Schließlich ist nicht jedes Insekt dafür gemacht, sich auf einem Blatt in Pose zu werfen und geduldig abzuwarten, bis alle Bilder im Kasten sind. Viele geben sich kamerascheu und fliegen oder hüpfen einfach davon, sobald Rainer Burghart sie aufgespürt hat. Doch der lässt sich nicht so leicht abschütteln und nimmt bei gefragten Stars gerne die Verfolgung auf.

Einen Gelbling bekommt Rainer Burghart an diesem Nachmittag bei Mörgen nicht vor die Kamera

An diesem Nachmittag ist er in einer Sandgrube zwischen Mörgen und Zaisertshofen unterwegs und hofft auf ein paar Gelblinge, die man als Laie leicht mit Zitronenfaltern verwechseln könnte. Schatten gibt es hier so gut wie nirgends, innerhalb weniger Minuten bilden sich die ersten feuchten Flecken auf seinem T-Shirt.

„Ah, da haben wir ja schon was“, sagt er bereits nach wenigen Schritten und beugt sich zu einer kleinen lila Blüte hinunter. Auf dem Berg-Sandglöckchen sitzt zwar kein Gelbling, dafür aber ein Ikarus-Bläuling, der auch als Hauhechel-Bläuling bekannt ist – und wirklich hübsch. Die Serienaufnahme seiner Kamera rattert, der Bläuling hält artig still und flattert dann eilig weiter.

Wenig später bleibt Rainer Burghart wieder stehen. Sein geschultes Auge hat auf einem Grashalm eine Wanze entdeckt. „Die schaut aus, als ob ich die noch nicht hätte“, sagt er und rückt im Zeitlupentempo mit seiner Kamera näher heran. „Ach nee, doch“, sagt er beim Blick in den Sucher. „Das dürfte ein Spitzling sein.“ Ob er wirklich richtig liegt, wird er zuhause überprüfen, wenn er sich auf den Fotos jedes Detail in zigfacher Vergrößerung noch einmal ganz genau ansehen kann.

Mit einem halben Milligramm Gehirn vollbringen die Insekten erstaunliche Leistungen, findet der Tussenhausener

„Das macht mit den Reiz aus“, sagt er. „Diese Detektivarbeit, rauszufinden, was man da vor die Kamera bekommen hat.“ Nach mehr als zehn Jahren Insektenfotografie kann man ihn getrost als Profi bezeichnen. Auch wenn er in aller Bescheidenheit sagt: „Ich kenn’ nicht alle Viecherl persönlich beim Vornamen, aber einige schon.“

41 Bilder So exotisch ist die Welt der Insekten im Unterallgäu Foto: Rainer Burghart

In der Regel ist er auch um ihre wissenschaftlichen Namen nicht verlegen, die einfach eindeutiger sind als die deutschen Bezeichnungen. Der Eisvogel zum Beispiel kann ein Vogel sein, aber auch ein Schmetterling. All sein Wissen hat sich der 68-Jährige im Laufe der Jahre selbst beigebracht. Denn auch wenn es so wirkt, ist er kein professioneller Insektenkundler, sondern studierter Geologe, der später auf Software-Entwicklung und IT-Beratung umgesattelt hat. Die Insektenfotografie war da ein willkommener Ausgleich und ist bis heute seine große Leidenschaft.

An den oft nur wenige Millimeter großen Sechsbeinern fasziniert ihn, „dass sie mit einem halben Milligramm Gehirn erstaunliche Leistungen vollbringen können“. Die Optik tut ihr Übriges: Die Igelfliege zum Beispiel trägt tatsächlich Stacheln am Hintern. Und die Goldwespe betört mit einem Körper, der in allen Farben des Regenbogens schillert. Oder die Sichelwespe, die das mit der Wespentaille wirklich auf die Spitze treibt. „Die Viecherl, die man hier findet, die bieten in der Vergrößerung so viele Details. Die kann man stundenlang anschauen“, findet der gebürtige Münchner, der schon seit mehr als 20 Jahren in Tussenhausen lebt.

Im Laufe der Jahre hat Rainer Burghart schon etliche Insekten fotografiert, die vom Aussterben bedroht sind

Gerade richtet er sein Objektiv auf einen Dünen-Sandlaufkäfer. Sie sind insofern ganz gut zu fotografieren, als sie nicht so gerne fliegen. Vielleicht, weil sie bei der Landung ähnlich ungeschickt sind wie ein Albatros, wie der Fotograf beobachtet hat.

„Was bist denn du?“, fragt er, den Blick auf einen orangefarbenen Falter geheftet. Ein Feuerfalter ist es jedenfalls nicht und für einen Perlmuttfalter ist er auch zu klein. Also wird er schnell von möglichst allen Seiten fotografiert. Vielleicht ist es tatsächlich ein Schmetterling, den Rainer Burghart noch nicht kennt, vielleicht sogar einer, der vom Aussterben bedroht ist. Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass ihm eine Rote-Liste-Art vor die Linse kommt.

Er hat festgestellt, dass manche Arten, die früher noch häufig zu finden waren, inzwischen merklich seltener geworden sind. Dafür sind andere hinzugekommen, die vom Klimawandel profitieren und inzwischen auch im Unterallgäu heimisch sind. Dort ist Rainer Burghart so oft mit der Kamera unterwegs, wie es neben der Pflege seiner 93-jährigen Mutter nur irgendwie geht. „Da brauch ich keinen Urlaub“, sagt er. Und im Winter, wenn sich die meisten Insekten rar machen, zehrt er dann von den Fotos seiner exotischen Models.