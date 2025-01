Fahrer ohne Führerschein bei Tussenhausen erwischt

Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwartet einen 35-jährigen Fahrer, der am Montagnachmittag in der Angelbergstraße in Tussenhausen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dabei stellten die Beamten der Polizei Bad Wörishofen fest, dass dem Mann in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis entzogen worden war und er somit zum Zeitpunkt der Kontrolle keinen gültigen Führerschein besaß. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt. (mz)

-