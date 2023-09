Frau stürzt von Kutschbock und wird schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche in Tussenhausen wurde die Lenkerin schwer verletzt. Das Pferd lief davon, konnte aber von Nachbarn eingefangen werden.

Eine 62-Jährige wollte am Donnerstagnachmittag in Tussenhausen eine Fahrt mit einer Pferdekutsche unternehmen. Laut Polizei stürzte sie beim Anfahren von der Kutsche und wurde schwer verletzt. Vom Rettungsdienst lieferte sie in ein Krankenhaus ein. Das Pferd sei anschließend noch etwa einen Kilometer mit der Kutsche durch Tussenhausen gerannt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Es konnte aber dann von Anwohnern eingefangen werden. (mz)