Geflüchtete in Tussenhausen: Johannes Ruf fordert gemeinsame Lösungen

Plus Jede Woche erwartet das Unterallgäu rund 70 neue Geflüchtete. Auch der Markt Tussenhausen ächzt unter der Verwaltungslast. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Es ist eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Die, die herkommen, fliehen vor Krieg, politischer Verfolgung und den Folgen der Klimakrise. Die, die sie aufnehmen, geben ihr Geld, ihre Arbeitskraft und ihre Freizeit, um die Geflüchteten menschenwürdig unterzubringen. Beide Seiten haben Personen in ihren Reihen, die über diese Situation meckern ohne Lösungen vorzubringen, die nur an sich denken oder die sogar aktiv versuchen, das Leben der anderen schlecht zu machen. Nun fliehen immer mehr Menschen und Geld, Arbeitskraft und Freizeit werden immer knapper. Kein Wunder, dass das auch in Tussenhausen zu Problemen führt.

Vergangene Woche sorgten gleich zwei Nachrichten zum Thema für Aufsehen. Zum einen soll in Tussenhausen eine Alu-Thermohalle entstehen, in der 84 Geflüchtete unterkommen. Zum anderen hat der Tussenhausener Gemeinderat die Abstimmung über die Baugenehmigung für jene Thermohalle vertagt, um den Bau vorerst zu verzögern. Hintergrund ist nach Aussage von Bürgermeister Johannes Ruf die große Belastung für Verwaltung und für Ehrenamtliche in der Gemeinde.

