Noch bis zu den Sommerferien wird das Jugendmusikwerk in Tussenhausen Bestand haben. Dann wird es aufgelöst. So entschied es der Marktgemeinderat in seiner vergangenen Sitzung. Doch die jungen Musikerinnen und Musiker werden deshalb nicht auf der Straße stehen.

